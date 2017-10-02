Капитана подводной лодки освободили от занимаемой должности после того, как уличили его в связи со своим подчинённым, младшим офицером. К расследованию этого дела привлекли высшие чины ВМС Великобритании.

Протокол Королевского флота запрещает интимные отношения между персоналом во время службы на борту подводной лодки или военного корабля. В сейфе подлодки Vanguard, капитана которого подозревают в «неподобающих отношениях» с офицером, можно найти письменное предупреждение от премьер-министра Великобритании, передает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Разумеется, после возникновения скандала всем служащим на борту этой подлодки было приказано удалить свои аккаунты в соцсетях, чтобы предотвратить утечку информации. В центре скандала оказалась Сара Уэст, первая в истории британского флота женщина — капитан корабля. Её отправили прочь с корабля после заявлений о том, что она состоит в интимной связи с офицером, который к тому же на тот момент был женат.

Как оказалось, она нарушила строгий кодекс социального поведения. В ходе расследования обнаружилось, что ранее она также вступала в интимную связь с военнослужащими, в связи с чем была отправлена в «отпуск по личным обстоятельствам», а позднее переведена на работу в офис. Расследование до сих пор идёт, но оставшийся на службе экипаж испытывает сильные неудобства в связи с инцидентом.