«Я понимаю, что в нашей стране трагедия имама Гусейна воспринимается болезненно. Но трагедия имама Гусейна, распятие Исы должны заставить верующих и неверующих задуматься. Вчера мы стали свидетелями сцен, вызывающих беспокойство».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Мили Меджлиса сказал депутат Захид Орудж.

З.Орудж сравнил религиозные мероприятия в исламе и христианстве: «Вы когда-нибудь видели, чтобы на религиозных мероприятиях христиан занимались самобичеванием, проливали кровь, водили туда детей? В каком периоде мы живем? И какие мероприятия проводим? Я не противопоставляю школу и библиотеку Ашуре. Они говорят, что книги можно разместить и в мечети. Государство не может управляться из мечети. Несколько дней назад мы видели как из под завалов в Сирии были найдены двухлетняя Хаджар и трехлетний Абдулла. Родители отвезли их туда, внушив им, что они попадут в рай, когда я вижу на мероприятии Ашура не понимающих сути религии детей, облаченных в хиджаб, никаб, я думаю, что подрастают камикадзе, которые в будущем будут отправлены в Сирию. Я выражаю протест против проведения мероприятий в такой форме. Отрегулировать это в административном порядке сложно. За счет просвещения и агитации можно предотвратить все это. Мы должны серьезно задуматься об этом».

Выразивший отношение к этому вопросу спикер Огтай Асадов сказал, что ситуация вызывает интерес. Напомнив положение законодательства, он отметил, что в Азербайджане религия отделена от государства:

«У нас государство не управляется и не будет управляться из мечети».