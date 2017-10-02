«В районах часто проводятся встречи с гражданами. Они у меня спрашивают, почему производимые в стране товары стоят дороже, чем импортные?».

Как пишет Qafqazinfo, об этом сказал на осенней сессии Милли Меджлиса депутат Чингиз Ганизаде.

По его словам, в последнее время манат укрепился к доллару на 4%:

«Почему сливочное масло стало стоить 18 манатов? Вчера я сам зашел в магазин и увидел, что стоимость масла некоторых производителей доходит уже до 18 манатов. Нельзя вызывать недовольство народа. Предприниматели должны это учитывать. Мясо тоже дорожает. Есть необходимость в том, чтобы антимонопольный комитет отрегулировал цены».

Спикер отреагировал на выступление депутата следующим образом:

«Цены же поднимают не иностранные разведчики, а наши же граждане».