«Следующий год будет годом стремительного экономического развития».

Об этом президент Ильхам Алиевзаявил, выступая на церемонии подачи питьевой воды в Гобустан. Он отметил, что достигнутые в экономической сфере успехи находят свое отражение как в статистических показателях, так и в отчетах влиятельных международных экономических структур, передает АПА.

«Недавно Азербайджан занял 35-е место по конкурентоспособности экономики в рейтинге Давосского Всемирного экономического форума. В рейтинге мы поднялись на две ступени и находимся на первом месте на пространстве СНГ. Вот уже несколько лет, как мы удерживаем лидерство и опередили даже многие развитые страны. Если учесть, что в прошлом и в этом году в нашей стране возникли определенные трудности в связи со снижением цены на нефть, посмотрите, тем не менее, сколько мы осуществили серьезных реформ, что это высоко оценивает первый в мире экономический форум — Давосский. Это еще раз подтверждает, что наша экономическая политика полностью отвечает интересам азербайджанского народа, наша страна укрепляется».

«В этом году, несмотря на падение цены на нефть Азербайджану удалось увеличить свои валютные резервы. Это свидетельствует о том, что даже в непростые годы мы, проводя правильную политику, не только не израсходовали свои резервы, но и получили дополнительный доход. Эти средства служат интересам нашей страны, нашего народа. Мы используем их для строительства школ, больниц, дорог, проводим водные магистрали, укрепляем оборонную мощь нашего государства», — продолжил глава государства.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан является одним из мировых лидеров по уровню стабильности, развития и прогресса.

«Сегодня вы являетесь свидетелями идущих в мире процессов. Во многих странах наблюдаются серьезнейшие проблемы в экономической, политической и военной сфере. Растут риски и угрозы, проливается кровь, разгораются конфликты и войны, нарушается стабильность. Азербайджан же является островом стабильности и развития. Продуманная политика, единство народа и власти и присущий нашему народу патриотизм – вот факторы, на которых зиждутся наши успехи», — сказал президент Азербайджана.