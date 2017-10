Пользователи Twitter выложили кадр со съемок фильма «Бегущий по лезвию 2049». На фото запечатлен момент, когда Харрисон Форд непреднамеренно бьет Райана Гослинга по лицу в сцене драки.

Как передает Lenta.ru, в комментариях пользователи посмеялись над выражениями лиц артистов. Кадр со съемочной площадки впервые показали на шоу Грэма Нортона на телеканале BBC One.

«Бегущий по лезвию 2049», сиквел фильма 1982 года, появится в кинотеатрах 6 октября. Режиссером картины стал Дени Вильнев. В ленте, помимо Форда и Гослинга, снялся Джаред Лето.

This still of Harrison Ford accidentally punching Ryan Gosling for real during a Blade Runner 2049 scene is amazing. pic.twitter.com/3uKIxHo1AT

— Toucan Dan (@GolazoDan) 30 сентября 2017 г.