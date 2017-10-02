Нам необходимо провести встречи с главами банков на комитетском или пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса член парламентского комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности Вахид Ахмедов.

«Когда создавалась Палата надзора за финансовыми рынками, мы надеялись, что эта структура проведет работы по оздоровлению. К сожалению, мы не стали свидетелями этого. Проблемные кредиты увеличились. Это серьезный процесс на финансовом рынке Азербайджана. Проблемы банковской системы тормозят развитие экономики. Я предлагаю провести встречи с главами банков в Милли Меджлисе. У нас есть некоторые предложения, которые мы должны обсудить с ними. Процентные ставки очень высоки, люди не могут погашать кредиты», — сказал он.

Депутат также предложил внести на обсуждение осенней сессии парламента законопроекты о Кодексе о конкуренции и кредитах на образование: «Мы никак не можем принять Кодекс о конкуренции. Это важно для развития малого и среднего предпринимательства. Предлагаю внести эти вопросы на повестку дня осенней сессии. Кроме того, есть много обращений в связи с кредитами на образование. Поступившие в высшие учебные заведения не могут продолжать свое образование. Мы предложили соответствующий законопроект, который, к сожалению, не включен в повестку дня. Предлагаю сделать это».