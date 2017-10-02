У гражданина Азербайджана Шахбаза Гулиева, в настоящее время находящегося в армянском плену, и содержащегося в тюрьме в Шуше, возникли серьезные проблемы со здоровьем, он был помещен в больницу в Ереване. Об этом сообщил родственник Шахбаза Гулиева агентству Report.

Он отметил, что по предоставленной им информации, Ш. Гулиев еще месяц будет оставаться в больнице в Ереване: «Нам принесли видеокадры, в которых содержалась речь Шахбаза Гулиева. Он сообщает, что перенес операцию на желчный пузырь, после операции у него возникли серьезные проблемы со здоровьем, и спустя месяц он был помещен в больницу»,

По словам родственника, на видео видно, Ш. Гулиев в тяжелом состоянии: «Шахбаз сказал, что у него проблемы с системой пищеварения, он не может есть, еда в его организме нормально не переваривается».

Это третьи по счету видеокадры, представленные семье Ш. Гулиева, со времени его взятия в армянский плен.