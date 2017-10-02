Представители спецслужб США незаконно проникли на территорию российского дипломатического объекта — генконсульства в Сан-Франциско.

Об этом говорится в сообщении МИД России, размещенном на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook, передает Lenta.ru.

«Тем самым нарушаются международное право и собственное законодательство [США]», — говорится в комментарии к видео.

2 сентября сотрудники американских спецслужб провели в ряде принадлежащих российской дипмиссии зданий мероприятия, которые Москва квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это «обход» и «инспекция».

Двумя днями ранее власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.