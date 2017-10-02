3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые местами приобретут интенсивный характер. Умеренный северо-западный ветер иногда усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14°, днем 14-16°, в Баку ночью 12-14°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В горных районах возможны мокрый снег и снег. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 13-16°, в горах ночью 2-5°, днем 5-9° тепла, в высокогорных районах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.