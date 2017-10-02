Стремительно развивающийся каталонский сюжет монополизировал внимание сообщества не только потому, что в нем разворачивается игра без правил. От того, чем завершится затея с самоопределением мятежной области, будет зависеть не только будущее Испании, ЕС и всей Европы, но и судьба миропорядка.

Официальный Мадрид, не теряя самообладания, делает то, что и обязан предпринять ради сохранения стабильности и предотвращения хаоса. Традиционно выдержанный председатель правительства Испании Мариано Рахой наотрез отказался назвать голосование в Каталонии референдумом о самоопределении. Он убежден, что правовое государство сохранило свою силу, и что центр сделал то, что должен был сделать.

Без преувеличения власть показала, что отдает себе отчет в предпринимаемых действиях ради спасения положения. Это еще и означает, что каталонский сепаратизм потерпел поражение в условиях, когда большинство жителей турбулентного региона отказалось участвовать в плебисците. Однако М.Рахой оповестил оппонентов о том, что Мадрид не «закрывает дверь для диалога в рамках закона».

На фоне ожесточенных столкновений и беспорядков, что охватили в последние дни Каталонию, позиция премьера выглядит единственно верной и конструктивной. Дорогого стоит, когда власть не проявляет слабину и показывает дееспособность в условиях нарастающего противостояния.

Бесспорно, жаль, что в ходе столкновений пострадали гражданские люди и стражи порядка, нарушился привычный ритм жизни городов и населенных пунктов. Однако стабильность и спокойствие – категории дорогостоящие, и за них иной раз приходится расплачиваться дорогой ценой, как в данном конкретном случае.

Теперь власти Каталонии нацелены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе референдума. Небезынтересно знать, какова будет реакция Брюсселя, и какие оценки прозвучат из других полюсов, когда на повестке снова замаячила проблема взаимодействия принципа нерушимости границ и права на самоопределение.

Острые коллизии на этой почве не есть результат каких-либо хаотичных процессов, а есть следствие беззубости западной элиты, которая всегда занимала жидкую позицию в отношении уже разразившихся кризисов.

Пока мировые институты экспериментировали на правовом поле, а за их спиной операторы революционных технологий заботливо готовили новую поросль раскольников, число мест, где нарастал градус взрывоопасности, росло. Супер силы открыто шли на стимулирование сепаратизма, как на верный шаг, гарантирующий для них достижение корыстных целей.

Ветер разрушительных перемен благополучно накрыл не только просторы третьего мира, но и Старый свет. Потенциал новых конфликтов и кризисов всегда был вожделенной статьей для имперских кругов. С его помощью центры сил благополучно решали массу выгодных вопросов. Теперь же зримо видно, что они не прочь действовать в испытанном режиме и в будущем.

В проблеме купирования сепаратизма забот хоть отбавляй. Чтобы найти алгоритм, необходим разбор ситуации в исторической проекции. Многие, особенно в западном мире, за точку отсчета берут Косово, дескать, оттуда все и пошло. Однако это не совсем точная оценка.

В Сербии Вашингтон не благодаря, а вопреки здравому смыслу пошел на провокацию, чтобы положить начало глобальной фрагментации мировой системы. Правы все, кто считает, что своей непоколебимостью США собственноручно открыли ящик Пандоры. И это, как показали будущие события, было частью глобального плана ведущей политической элиты по перетасовке мировой колоды.

А началось все с Карабахского кризиса, после чего дал трещину корпус советской системы. Полученный результат невероятно воодушевил круги, которые примерили на себя одеяние архитекторов нового мира. И теперь разжигание огня межнациональных кровавых конфликтов в стабильных пространствах превращается в устойчивый тренд.

Выступающие под шапкой свободы волеизъявления разбойные движения, творя бесчисленные преступления против мирных людей, как все в том же Карабахе, не только не находят осуждения, но и пользуются всемерной поддержкой сомнительных институтов, официальных инстанций, государственных верхов.

Международное право является главным институтом в мире, регулирующим отношения между его субъектами. По крайней мере, эту данность никто еще не отменял. Потому политики и исследователи, придерживающиеся здравого подхода в разрешении чувствительных коллизий, не перестают напоминать и призывать, что профилирующей идеей была и должна остаться нерушимость общепризнанных границ. Это основополагающий принцип международного права. Иначе грехов не нажиться. И сегодняшнее положение в испанской Каталонии только подтверждает, что обеспокоенность прагматиков не лишена оснований.

Ну а как же быть с правом на самоопределение, – могут вопросить те же каталонцы, которые сегодня вконец неприкаянны?! Ответ есть, и он довольно жизнеспособен. Самоопределение имеет право на жизнь, но только в форме независимости внутри государства. При таком раскладе два принципа не будут иметь острого противоречия и тем более не приведут к войнам и потерям, как опять же в случае с Карабахом.

Представляется, что каталонцы в отличие от многих живодеров, что в разных горячих точках, провозглашая высокопарные лозунги и ирреальные требования, приложились к преступлениям против человечности (Ходжалы), найдут в себе силы, чтобы оказаться в русле здравомыслия и услышат призыв Мариана Рахоя.

И в самом деле, любой референдум только тогда оправдан и легитимен, если является следствием политического компромисса и находит признание всеми сторонами спора. Примеров тому даже в новой истории не мало – Восточный Тимор, Шотландия. Все, что перешагивает через рамки правового поля, открывает путь к искривленным представлениям и к крови. А каталонцам оно нужно?

Тофик Аббасов, специально для Minval.az