Азербайджан в списке стран, граждане которой могут приобрести официальные билеты ЕвроМиллионов.

Следующий супер-тираж ЕвроМиллионов состоится в ближайший вторник, 3 октября. Международный лотерейный сервис TheLotter.com все так же предлагает клиентам со всего мира принять участие в грандиозном тираже.

Второй за этот год супер-тираж общеевропейской лотереи ЕвроМиллионы все еще продолжается. Супер-розыгрыш стартовал 15 сентября, и по прошествии нескольких аккумуляций лотерейный приз достиг 190 миллионов.

Следующий тираж ЕвроМиллионов пройдет в ближайший вторник 3 октября, на этот раз победитель получит девятизначную сумму в 190 миллионов евро. Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса.

Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один или два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супер-тиража может быть объявлена в любое время и часто посвящается какому-то значимому событию. На этот раз джекпот супер-розыгрыша стартовал на отметке €130 миллионов и уже достиг своей максимальной отметки в €190 миллионов.

Для справки, по результатам прошлого супер-тиража ЕвроМиллионов €100 миллионов достались жителю Великобритании, угадавшему всю выигрышную комбинацию из пяти основных номеров и двух дополнительных номеров «лаки стар». Предыдущий куш супер-розыгрыша сорвал беженец из Косово, который приобрел лотерейный билет в Бельгии.

Могут ли граждане Азербайджана участвовать в супер-розыгрыше ЕвроМиллионов?

Граждане Азербайджана могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами 17 стран-участниц. Все, что для этого нужно сделать — купить лотерейные билеты для участия в супер-тираже ЕвроМиллионов онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).

Чем супер-тираж отличается от регулярных тиражей лотереи?

Главная особенность супер-тиража ЕвроМиллионов заключается в сумме джекпота. Если регулярные тиражи лотереи стартуют с €17 миллионов евро, то джекпот супер-тиража начинает свое восхождение к максимальной отметке (€190 млн.) со €130 миллионов.

Проведение супер-тиражей EuroMillions стало возможным благодаря взносам специального резервного фонда панъевропейской лотереи. 8,6% от общего дохода каждого тиража ЕвроМиллионов переводятся в общий призовой фонд, и впоследствии из них формируется джекпот супер-розыгрыша.

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не пересекая границ

Самая громкая победа на сайте TheLotter.com на сегодняший день случилась в июне этого года. Аура Домингез, 65-летняя гражданка Панамы, купила билет американской лотереи Флорида Лото онлайн на сайте TheLotter.com и сорвала джекпот $30 миллионов. Аура стала единственной победительницей джекпота по результатам тиража в среду 19 июля 2017, а значит, единственной обладательницей огромного $30-миллионного джекпота.

Эксклюзивное интервью с победительницей $30 миллионов на сайте TheLotter. В середине июня этого года пенсионерка из Панамы выиграла $30 миллионов в лотерее США

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов — в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

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