Низкая грамотность армянских пользователей помогает кибератакам из Азербайджана. Об этом заявил в беседе с журналистами 2 октября эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян в рамках форума управления интернетом «ArmIGF – 2017».

По его словам, за месяц азербайджанцы взломали несколько тысяч аккаунтов, причём сравнительно простыми методами. «А значит, у наших пользователей нет минимальных, базовых знаний о безопасности в интернете», — заметил Мартиросян. «Образовательные программы здесь нужны, но повсюду, а не только в школах и вузах. Иначе те, кому за 30, останутся за бортом», — добавил эксперт.