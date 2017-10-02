В Баку украден барельеф поэту-драматургу, заслуженному деятелю искусств Исламу Сафарли.

Как сообщает Report, в связи с этим сын драматурга обратился в Сабаильскую районную прокуратуру.

В своем обращении он отметил, что барельеф Исламу Сафарли, находившийся на территории Сабаильского района, исчез при неизвестных обстоятельствах.

По факту ведется расследование

Отметим, что Ислам Сафарли родился в 1923 году в Нахчыване, скончался 6 ноября 1974 года в Баку и был похоронен на Аллее почетного захоронения. Были поставлены его произведения «Глазной врач», «Сердце матери», «Перекресток», «Добро и зло», «Легенда о Дадагюнаше», они завоевали зрительскую симпатию.