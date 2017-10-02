Армения не договаривалась с Китаем о поставках оружия, сказал министр обороны Армении Виген Саркисян на итоговой пресс-конференции в понедельник.

«Разговоры о покупке оружия оттуда-отсюда – бессмысленны. Это усложняет, с одной стороны, возможность приобретения оружия, с другой – раскрывает противнику твои планы в перспективе, что позволяет ему принимать контрмеры», — сказал Саркисян.

При этом министр подчеркнул, что в Китае состоялись важные встречи и переговоры о взаимодействии.

«Армянские ВС имеют определенные виды вооружений, которые ранее были импортированы из Китая и показаны во время парадов. Мы открыты для любого диалога», — сказал Саркисян.

Вместе с тем, министр обороны Армении заявил, что поставки в Армению вооружения из России в рамках кредита в размере $200 млн завершатся к концу года.

«До конца этого года поставки завершатся. Находимся в самом активном этапе», — сказал он.

Договор о кредите был подписан 18 февраля 2016 года. Армения закупает у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», «Игла-С» и другое вооружение.

В начале сентября министр обороны Армении посетил Китай с официальным визитом. В рамках визита было подписано Соглашение о предоставлении Армении помощи в размере 10 миллионов юаней (около 1,5 миллионов долларов). Сам Саркисян заявил, что армянская сторона может вести диалог с китайскими поставщиками оружия, если появятся возможности, которые заинтересуют Ереван.

В тот период российское агентство РИА Новости опубликовало статью о визите министра обороны Армении в Китай, однако через некоторое время ее удалили.

Статья называлась «За оружием в Китай: Армении мало российских Искандеров и Смерчей».

В статье отмечалось, что Армения интересуется китайскими вооружениями, и напоминается о российском 200-миллионом кредите на покупку оружия.

РИА Новости обратилось за комментариями к эксперту Александру Храмчихину, который сказал, что Армения, углубляя отношения с Китаем, шантажирует Москву с целью получить более дешевое оружие. Он считает не особо вероятными закупки оружия Арменией у Китая, но отмечает, что такое может случиться, если Китай выдвинет выгодные предложения.