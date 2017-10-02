«Старающиеся заменить материнское молоко должны прекратить необоснованную рекламу искусственного питания».

Как сообщает Report, об этом в Институте педиатрии на мероприятии по началу недели грудного вскармливания в Азербайджане заявил главный педиатр страны Насиб Гулиев.

По его словам, искусственное питание детям должно даваться только по рецепту и рекомендации врача: «Поэтому искусственное питание не должно безосновательно рекламироваться».

Н. Гулиев отметил, что одна из главных целей — обеспечение кормления младенцев материнским молоком: «Если в 1992 году грудное вскармливание в стране составляло 25% среди детей до 1 года, сейчас этот показатель составляет 50%. А в регионах — выше 50%. Мы намерены повысить этот показатель еще выше, пусть и не намного».