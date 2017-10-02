В Вооруженных силах Армении применяются средства отечественного производства, заявил министр обороны страны-оккупанта Армении Виген Саркисян.

«Эти средства не имеют аналогов на рынке. Наша цель – превратить военную промышленность в один из локомотивов экономики страны», — сказал В.Саркисян.

«Развитие ВПК является одним из важнейших направлений 2017 года. В этом году в процесс несения боевого дежурства мы полностью внедрили разработанные и произведенные в Армении средства.

Они чрезвычайно важны с точки зрения эффективного несения боевого дежурства», – сказал Саркисян на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года его пребывания в этой должности, передает Panorama.am.

По словам министра, речь идет о «средствах, которые не только дают ценовое преимущество ввиду того, что произведены в Армении, но и не имеют аналогов на рынке».

«Считаю, это первый шаг к нашей основной цели – реализации идеи превращения ВПК в один из важнейших двигателей нашей экономики», – приводит издание слова главы Минобороны Армении.

При этом Виген Сарктсян выразил надежду, что подобные разработки позволят очень быстро на мировом рынке представлять интерес не только как страна, импортирующая оружие и боеприпасы, но и как страна, экспортирующая разработанные и созданные на основе высоких технологий средства.