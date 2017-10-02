Один из лидеров украинских националистов, командующий Украинской Добровольческой Армией, народный депутат Дмитрий Ярош в интервью «Апострофу» рассказал о том, при каком условии миротворцы помогут прекратить войну на Донбассе.

«Все зависит от того, будет ли реализована украинская схема, с перекрытием миротворцами украинско-российской границы. Конечно, эти миротворцы не должны быть какими-то очень тесными союзниками Российской Федерации – из какого-нибудь Узбекистана или Казахстана. Это все равно, что Россия, и тогда все будет нормально только для них.

Вот при таких условиях теоретически можно было бы отказаться от проведения широкомасштабной военной операции и отдать дело восстановления территориальной целостности и защиты нашей национальной безопасности в руки СБУ. У них есть хороший опыт по ликвидации не одного врага Украины, и я думаю, что как раз, несмотря на присутствие миротворцев, можно было бы устроить такую зачистку, что каждое чудовище, совершавшее преступления против Украины с оружием в руках, было бы нейтрализовано.

Но сейчас пока рано говорить, потому что мы не знаем, какая концепция будет принята. Мы слышим отдельные заявления [спецпредставителя Госдепа США Курта] Волкера, например, о том, что Россия не должна быть представлена в миротворческом контингенте. А вдруг они будут давить?.. А о чем они, в конце концов, договорятся?..

Опять же, хуже всего – что это не мы решаем эти вопросы. Их решают за нас, по большому-то счету. Решают Франция, Германия, та же Россия… Беларусь даже, так как Лукашенко эту минскую площадку предоставил…

Подойдем к конкретике – посмотрим. Во всяком случае, бойцы-добровольцы уже шутят между собой, что у нас еще голубых касок не было в распоряжении. А если еще и форма натовская будет, и стволы!.. (смеется) Посмотрим, что получится.

Кто-то, кстати, из американских сенаторов недавно абсолютно правильную фразу сказал. Что войну можно завершить не введением миротворцев, а выводом из Украины, c ее оккупированной части российских войск. Это бы решило вопрос на самом деле! А так, если миротворцы там будут присутствовать для того, чтобы законсервировать ситуацию просто-напросто, чтобы не было активных боевых действий, но «ДНР-ЛНР» будут себя там прекрасно чувствовать – такой вариант нам не подходит. Однозначно не подходит!

Нельзя замораживать конфликты. Все, что происходило по российскому сценарию – Карабах, Приднестровье, Осетия, Абхазия и так далее – всегда завершалось в пользу России. И приводило к полной дестабилизации тех стран, которые были втянуты в эти конфликты. Если говорить о конфликте между Арменией и Азербайджаном, то там перемирие все время нарушается, все время стреляют, все время есть «двухсотые» и «трехсотые». И уже сколько – десятки лет там все это тянется?

Или возьмите Приднестровье. Россия же даже обсуждать не хочет вывод так называемых своих «миротворцев», а на самом деле – практически оккупационного контингента, который противопоставляется Молдове», — рассказал он.