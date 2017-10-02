«Сперва я хотел бы поблагодарить президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Алиева за то, что он создал условия для проведения конвенции WBC в Баку. Как вы знаете, это очень важное мероприятие».

Как сообщает apasport.az, об этом заявил участник проходящей в Баку 55-й Конвенции Всемирного боксёрского совета Виталий Кличко.

В беседе с журналистами 46-летний бывший боксёр рассказал о важности проведения этого мероприятия в Азербайджане. Трёхкратный чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBC, WBO и WBA Кличко верит, что спортсмены такого уровня вырастут и в Азербайджане: «Членами конвенции являются великие, легендарные боксёры. В своё время среди них были такие спортсмены, как Мохаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Луис. Я горжусь тем, что удостоился такого почёта. Отлично, что это мероприятие проводится в Баку. Это необычная конвенция. Почему? Потому что это мероприятие проводится только в тех странах, боксёры которых являются обладателями пояса WBC. В Азербайджане нет таких чемпионов. Но я уверен, что при такой развитой инфраструктуре у Азербайджана будет свой чемпион по версии WBC. В Баку приехали самые известные промоутеры мира. Они поближе познакомятся с Баку. Проведение таких мероприятий в столице вашей страны даст серьёзный импульс развитию профессионального бокса в Азербайджане. Я знаю, что азербайджанские боксёры добились серьёзных успехов. Верю, что такие успехи будут достигнуты и в профессиональном боксе».

Говоря о самом нравящемся ему азербайджанском боксёре, Виталий Кличко отметил, что Магомедрасул Меджидов очень перспективный спортсмен: «Несколько лет назад мой брат Владимир проиграл британцу Энтони Джошуа. Но в финале одного из престижных турниров Джошуа проиграл азербайджанскому боксёру (Магомедрасулу Меджидову – ред.) и довольствовался серебряной медалью. Это говорит о том, что в азербайджанском боксе есть серьёзные традиции и их нужно развивать. Спорт – одна из сил, которые могут изменить мир. Это сказал легендарный Нельсон Мандела».