Центральным властям надо идти на диалог с каталонцами, пока противостояние не переросло в насилие, считает глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал, комментируя проходящий сегодня в Каталонии референдум о независимости от Испании.

Государство имеет право отстаивать свою целостность, так как оно «является основным гарантом и инструментом защиты прав человека, включая права автономий и национальных меньшинств». Народы имеют право на самоопределение, «но не явочным и односторонним порядком, а перед государством, частью которого они являются», считает сенатор.

Но эти два тезиса «действуют только в политическом пространстве, то есть до тех пор, пока не наступает фаза насилия». Если вперед пошли правительственные войска, и сила применяется против гражданского населения, просто не желающего жить в одной стране с этим государством и исчерпавшего веру в возможность договориться мирным путем, «это население, этот народ право на самоопределение обретает», — добавил он.

Если власти Испании будут по-прежнему считать каталонцев сепаратистами, а там, глядишь, — и террористами, если диалог будет сводиться к выяснению числа и месторасположения еще не блокированных полицией участков для голосования, «конфликт будет только усугубляться, а у сторонников независимости мятежного региона почва под ногами будет только крепчать», — уверен парламентарий.

Он полагает, что полное право на самоопределение имели народы Нагорного Карабаха, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

«Военная сила была применена в конце 80 — начале 90-х годов в отношении Нагорного Карабаха, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. И уже тогда ход этих конфликтов как минимум уравнял позиции государственников и самоопределенцев. Военная авантюра Саакашвили в 2008 году право народов Южной Осетии и Абхазии на самоопределение сделала необратимым. Кстати, об этом должны помнить и в Кишиневе, и в Баку.

Равно как и в Киеве, где прямая угроза применения военной силы, исчерпывающим образом подтвержденная демонстративным экстремизмом вооруженных националистов, предопределила изменение статуса Крыма и и где продолжающиеся военные удары по жителям Юго-Востока Украины так же могут сделать процесс отделения Луганска и Донецка от остальной страны необратимым».

«Пока еще не стало поздно, и Испании, и Украине, и всем другим странам с аналогичными проблемами нужно как можно быстрее вспомнить о том, что война с собственным населением чревата только распадом государства, а никак не его укреплением», — заявил сенатор. «Со своими гражданами нужно разговаривать, и с ними нужно договариваться. Как это неизменно делаем мы в России», — заключил он.