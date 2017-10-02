Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Гобустанский район принял участие в открытии автомобильной дороги Джанги-Беделли, приходящуюся на 55-101 километр автодороги Баку-Шамахы-Муганлы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, председатель ОАО Azeravtoyol Салех Мамедов ознакомил главу государства с информацией о проделанной работе. Было отмечено, что протяженность участка Джанги-Беделли автотрассы Баку-Шамахы-Муганлы составляет 46 км, ширина — 27,5 м. В рамках проекта вдоль дороги построено 16 надземных и шесть подземных пешеходных переходов, а также мост через реку Джейранкечмяз.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.