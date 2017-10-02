Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 50, передает Sky News.

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Полиция установила личность мужчины, который расстрелял более 20 человек возле казино в Лас-Вегасе. Им оказался 65-летний Стивен Пэддок, передает Life.ru.

Cейчас в Лас-Вегасе разыскивают Hyundai Tucson с госномером 114B40 и Chrysler Pacifica с номером 79D401. По предварительным данным, на одной из машин могла скрыться знакомая преступника.

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Шериф Лас-Вегаса объявил, что в результате нападения во время концерта погибли более 20 человек. Свыше ста получили ранения. Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители

Убитый нападавший был местным жителем. Полиция разыскивает его знакомых, пишет «Медуза».

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Аэропорт Лас-Вегаса временно приостановил работу из-за стрельбы возле Казино.

Как передает life.ru, об этом сообщается на странице воздушной гавани в «твиттере».

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Два человека погибли, 24 ранены в результате стрельбы в американском городе Лас-Вегас, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местной больницы.

Телеканал CNN со ссылкой на представителей сообщает о большом числе госпитализированных.

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Одного из злоумышленников, устроивших стрельбу возле казино в Лас-Вегасе, ликвидировали, передает Life.ru.

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В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного их крупнейших в городе казино Mandalay Bay.

«Мы расследуем сообщения о стрелке вблизи/в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции, передает РИА.

По данным газеты Hollywood Reporter, пострадали не менее двадцати человек. Стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелок, предположительно, находится в бегах.

Полиция перекрыла ближайшие дороги.