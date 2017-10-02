Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в Барселоне, что Каталония завоевала право на независимое государство. Он объявил состоявшимся референдум, проходивший по этому вопросу в воскресенье, несмотря на сопротивление Мадрида, пишет DW.

Власти Каталонии сообщили, что 90% участвовавших в голосовании поддержали идею независимости от Испании. При этом явка была невысокой — в голосовании, по данным властей Каталонии, приняли участие 42,3% избирателей.

Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным. Сотни человек пострадали в стычках с полицией, пытавшейся предотвратить голосование.

В центре Барселоны собрались тысячи сторонников независимости Каталонии.

«В этот день надежды и страданий граждане Каталонии завоевали право объявить независимое государство в виде республики», — заявил Карлес Пучдемон в обращении, транслировавшемся по телевидению.

«В ближайшие несколько дней мое правительство направит результаты сегодняшнего голосования в парламент Каталонии, представляющий суверенные права нашего народа, с тем, чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме», — заявил глава правительства Каталонии.

Спикер каталонского парламента Карме Форкаделл созвала заседание представителей всех партий на 14.00 по местному времени в понедельник, сообщает испанское агентство новостей ЭФЭ.

Согласно каталонскому закону о референдуме, принятому каталонским парламентом 6-го сентября, а затем отмененным Конституционным судом Испании, парламент должен провести заседание по вопросу об объявлении независимости через двое суток после объявления официальных результатов референдума.

Правительство Испании обещало не допустить проведения референдума, объявленного незаконным Конституционным судом страны.