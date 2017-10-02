В Шамахинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 3 человека.
Как сообщает АПА, авария была зарегистрирована сегодня утром около 09:30 на автомагистрали Баку-Шамахы на территории поселка Сабир. В результате столкновения двух «Mercedes» 3 человека погибли на месте, 3 – получили травмы.
Пострадавшие были госпитализированы в Центральную больницу Шамахинского района.
Установить личности погибших и пострадавших пока не удалось.
В настоящее время сотрудники дорожной полиции находятся на месте происшествия.
По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.