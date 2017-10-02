Капитан сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыгов принял решение о завершении карьеры в сборной.

35-летний защитник проведет последний матч за сборную с Чехией в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе.