Капитан сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыгов принял решение о завершении карьеры в сборной.
35-летний защитник проведет последний матч за сборную с Чехией в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе.
Дата: 2017/10/02 10:22
Раздел: Новость
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