Facebook в понедельник передаст конгрессу США 3 тысячи копий рекламных постов в рамках расследования вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных представителей компании.

«Общая картина заключается в том, что завтра (в понедельник – ред.) мы активизируемся, чтобы помочь конгрессу разобраться в иностранном вмешательстве в рекламную платформу и внести улучшения в рекламную платформу для повышения прозрачности», — заявил Каплан. «Мы стремимся внести свой вклад в предотвращение такого рода вредоносных вмешательств», — сообщил в интервью Washington Post вице-президент компании по общественной политике в США Джоэл Каплан.

Ранее сообщалось, что сенатский комитет по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о попытках России использовать социальные СМИ для влияния на выборы.

Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки.