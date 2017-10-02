Гражданин Азербайджана задержан в Забайкальском крае с 1,5 кг самородного золота в пачке из-под сока, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сотрудники транспортной полиции задержали гражданина на вокзале станции Новая Чара. Он пытался скрыться от них. В ходе досмотра в его сумке обнаружена коробка из-под сока, в которой находилось свыше 1,5 кг самородного золота общей стоимостью 2,7 млн рублей», — сказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, мужчина заявил, что нашел драгоценный металл в одном из поселков и решил оставить его себе для дальнейшей реализации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 191 УК РФ («Незаконное хранение драгоценных металлов»), санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.