Подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева отправлен СИЗО и ожидает суд. Депутат Хабаровской городской Думы Евгений Смолькин старается переквалифицировать статью на более мягкую. Это вызвало недовольство у горожан, и они написали в Следственный комитет РФ заявление на него.

Неделю назад местный депутат сделал видеообращение, где обратился к послу Азербайджана для спасения Анара Аллахверанова. В нем он напомнил, что первоначально следствие квалифицировано дело по статье 111 ч.4 (нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), но потом ее заменили более тяжелой. С этим категорически не согласен депутат. Такой поворот вызвал ответную реакцию уже у жителей краевой столицы. Нашлись активисты, которые даже направили заявление в Следственный комитет РФ.

— Народный избранник упражняется в красноречии и юриспруденции. При этом он не имеет юридического образования и даже ни дня не проработал в этой сфере, чтобы произносить вслух такие громкие и смелые ораторские речи. Пожалуй, заявление в Следственный комитет РФ является адекватной реакцией. Похоже, что в этот раз товарищ депутат выбрал не ту тему для хайпа и популизма собственной персоны. В прочем, кому-то черный пиар — тоже пиар, — сообщалось в сообщении.

В самом заявлении активисты попросили провести доследственную проверку и дать юридическую оценку действиям с принятием решения в порядке статьи 145 УПК РФ по факту публичного выступления депутата Хабаровской городской думы по избирательному округу №18 — Евгения Смолькина.

— В сети Интернет была загружена видеозапись, на которой лицо, похожее на депутата Смолькина, публично призывает повлиять на органы следствия для переквалификации статьи УК РФ по уголовному делу об убийстве Драчева А.К. Так же в вышеуказанном видеофайле содержатся слова о том, что «следственные органы не устояли под давлением общественного резонанса и необоснованно переквалифицировали обвинение…на статью 105 УК РФ». Прошу проверить данные действия Смолькина, как умышленное воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, либо иному составу преступления, -добавили активисты.

Кроме того, активисты просят проверить и личную заинтересованность депутата Смолькина в исходе данного уголовного дела, либо корыстные побуждения в его действиях. А по результатам проведенных проверок и принятым решениям уведомить Председателя Хабаровской городской думы.

Напомним, резонансная драка, в результате которой погиб известный спортсмен, произошла в Хабаровске 20 августа. У кафе «Галерея» Анар Аллахверанов нанес чемпиону мира травмы, несовместимые с жизнью. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания под стражей исчисляется с момента его задержания.

Источник — новости Хабаровска DVhab.ru