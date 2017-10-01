Защитник «Барселоны» Херард Пике заявил о готовности прекратить выступления за сборную Испании из-за того, что власти страны воспрепятствовали проведению референдума за независимость Каталонии. Об этом сообщает российский интернет-сайт Лента.ру со ссылкой на Goal.com.

«Мы не плохие люди, мы лишь хотим воспользоваться правом выбора. Весь мир видел, что сегодня случилось. Решение послать испанскую полицию в Каталонию было одним из худших в истории страны за последние 40 лет. Я готов уйти из сборной Испании, если кто-то в руководстве верит, что я могу быть проблемой для национальной команды», — заявил Пике, не сдержавший эмоций во время общения с журналистами.