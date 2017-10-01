Голосование в Каталонии завершилось в 20:00 мск (21.00 — бак.вр.). Власти области пообещали в ближайшее время начать подсчет голосов, сообщает агентство Reuters. При этом представитель каталонского правительства Хорди Турулл рассказал, что не знает, когда удастся опубликовать результаты референдума, поскольку все избирательные участки отключены от ЦИК Испании.

Турулл при этом выразил уверенность в том, что на избирательные участки по всей Каталонии пришли несколько миллионов человек.

Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Всего были закрыты более 90 участков. При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, переоборудованные под избирательные участки.

По данным властей Каталонии, полиция применяла дубинки и слезоточивый газ – общее число пострадавших, по информации Департамента здравоохранения области, достигло к 16:00 мск (17.00 — бак.вр.) 460 человек, а к 21:00 мск (22.00 — бак.вр.) — 760 человек.

В МВД Испании действия полиции были названы оправданными и ответными на акции сторонников независимости. Последние пытались строить баррикады и забрасывали стражей правопорядка камнями.