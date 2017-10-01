Женская сборная Сербии по волейболу одержала победу на чемпионате Европы 2017 года, который проходил в Грузии и Азербайджане.

В финальном матче спортсменки из Сербии нанесли поражение национальной команде Нидерландов со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18). Об этом сообщает издание «Россия сегодня».