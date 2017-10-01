В финальном матче спортсменки из Сербии нанесли поражение национальной команде Нидерландов со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18).
Об этом сообщает издание «Россия сегодня».
В финальном матче спортсменки из Сербии нанесли поражение национальной команде Нидерландов со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18).
Об этом сообщает издание «Россия сегодня».
Дата: 2017/10/01 21:20
Раздел: Спорт
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