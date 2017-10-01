Сегодня в Татарской госфилармонии имени Г. Тукая проходит концерт памяти знаменитого советского, российского и азербайджанского певца Муслима Магомаева, который посетила в качестве почетной гостьи вдова великого музыканта, известная оперная певица Тамара Синявская.

В программе концерта – лучшие песни Муслима Магомаева, которые исполнят солисты из Москвы, Казани и Азербайджана Евгений Кунгуров, Джавид Самедов, Борис Дьяков, Ирина Костина, Резеда Галимова, Игнат Изотов под аккомпанемент Государственного оркестра народных инструментов под управлением Анатолия Шутикова.

Общаясь с журналистами, пишет «Татар-информ», Тамара Синявская отметила, что решила выбрать именно Казань для того, чтобы посетить концерт памяти Муслима Магомаева. По ее словам, она совсем не узнала столицу Татарстана.

«Меня свозили по моей просьбе по тем местам, где я бывала. Там совершенно ничего не осталось от старой Казани. Только те постройки, которые отреставрированы, навеяли какие-то воспоминания», – призналась она, подчеркнув, что казанцы живут сегодня в прекрасном городе.

Сама певица в концерте не участвовала. «Извините, не пою уже девять лет», – заключила она.