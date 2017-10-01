Двенадцать мирных жителей погибли при ударах международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на SANA.

— Авиация коалиции нанесла несколько ударов… в городе Абу-Кемаль, что привело к гибели пяти мирных жителей, — передаёт агентство.

Также сообщается, что ещё одна бомбардировка пришлась на место Букрус Фукани на востоке провинции. В результате атаки погибли ещё семь местных жителей и около десяти человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным SANA, большинство из погибших — женщины и дети.