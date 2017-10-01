МВД Испании опубликовало на своей странице в Twitter видео нападения толпы на сотрудников Гражданской гвардии.

«Продолжается насилие в отношении сотрудников Гражданской гвардии. Они убегают от людей, которые бросают в них камни», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РБК.

На видеозаписи видно, как несколько правоохранителей убегают от толпы людей, которые забрасывают их камнями. Сотрудников Гражданской гвардии дожидались два внедорожника, они сели в один из них. Когда автомобили уезжали толпа продолжала забрасывать их камнями.