Проректор Государственного инженерного университета Армении (ГИУА), Министр просвещения Армении в 1990-1992 годы Арег Григорян во время вчерашнего обсуждения концепции русского языка в Общественном совете Армении выразил мнение, что русский язык в Армении пребывал в статусе гонимого и вообще не имел четкого статуса. «В вузах русский язык не считался иностранным языком во время сдачи экзаменов. Это делалось с той целью, чтобы изучали другие иностранные языки, например, английский. Мы всегда выделяли русский язык, но этим не содействовали его развитию, а наносили вред», – уверен Арег Григорян (цитата по «Аравот»). По его словам, для использования русского языка в системе образования должны иметься объективные условия: «Родители не тратят деньги на русский язык, тратят на английский, так как он более перспективен. Языком науки также является английский».

Что касается вынесенной на публичные обсуждения концепции развития русского языка, то, по словам Арега Григоряна, она уязвима: «Выделение русского языка вызывает тревогу».

Председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян в свою очередь отметил: «Никто не спорит, что нужно изучать русский язык, но если мы выделяем русский язык, то должны выделить также и английский. Никто из нас не против русского языка, мы являемся членами ЕАЭС, но вся проблема в его выделении».