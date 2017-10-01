Неизвестный с ножом напал на прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе, передает украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на Le Figaro.

По предварительным данным, от рук преступника погибли два человека, после чего полиция застрелила нападавшего.

Le Figaro отмечает, что он кричал «Аллах акбар». По словам неофициального источника в полиции, случившееся расценивается как террористический акт.

Полиция продолжает спецоперацию и просит местных жителей по возможности избегать района Сен-Шарль. Движение поездов временно прервано.