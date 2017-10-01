При столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии пострадали 337 человек. Об этом, как пишет «Россия сегодня», заявил пресс-секретарь правительства региона Жорди Турулл.

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