При столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии пострадали 337 человек. Об этом, как пишет «Россия сегодня», заявил пресс-секретарь правительства региона Жорди Турулл.

#Portaveu @jorditurull: «hi ha 337 persones ferides o contussionades. Demanem a persones ferides que facin denúncia a @mossos« — Govern. Generalitat (@govern) 1 октября 2017 г.

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