#Portaveu @jorditurull: «hi ha 337 persones ferides o contussionades. Demanem a persones ferides que facin denúncia a @mossos«
— Govern. Generalitat (@govern) 1 октября 2017 г.
Читайте также: Голосующих в Каталонии разгоняют резиновыми пулями
#Portaveu @jorditurull: «hi ha 337 persones ferides o contussionades. Demanem a persones ferides que facin denúncia a @mossos«
— Govern. Generalitat (@govern) 1 октября 2017 г.
Читайте также: Голосующих в Каталонии разгоняют резиновыми пулями
Дата: 2017/10/01 17:13
Раздел: Мир
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