По предложению Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству сегодня в Ереване проводятся парламентские слушания по вопросам эффективного противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам в современных условиях. Участвующий в них депутат парламентской фракции РПА Хосров Арутюнян в беседе с журналистами не исключил, что в будущем страны ОДКБ могут бороться против гибридных войн.

«Гибридная война не является военным фактором. Любая страна должна думать о совершенствовании своей системы безопасности для противодействия в гибридной войне. Я думаю, что в итоге обсуждений с экспертами государств-членов ОДКБ мы сможем сформулировать национальные и коллективную концепции противодействия гибридной войне», – сказал он (цитата по «Аравот»).

Чему может Армения научиться у ОДКБ в этом плане, Хосров Арутюнян затруднился привести опыт какой-либо из этих стран. «Каждая страна делает что-то на своем уровне. Мы считаем, что все это можно сделать созданием коллективной системы. Попытаемся…».

Хосров Арутюнян также коснулся военных учений ОДКБ, которые пройдут в Армении в октябре. Какие задачи решает ими Армения, отвечая на этот вопрос, депутат отметил: «Задачи бывают обусловлены не каждыми военными учениями. Такие учения проводятся в рамках стратегической программы наращивания потенциала ОДКБ».