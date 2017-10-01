1 октября в панораме исторической памяти — трагическая дата для азербайджанского народа. Ее наглядное отражение – в названии картины известного художника-баталиста Франца Рубо «Сдача крепости Эривани 1 октября 1827 года».

Речь идет о городе-крепости Эривань, или Ираван, который был построен по приказу Шаха Исмаила, основоположника первого централизованного государства в истории Азербайджана. В «Книге путешествий» авторитетного турецкого ученого-путешественника 17-го века Эвлия Челеби написано: «В 910 году хиджры, [в 1504 году христианского летоисчисления] Сефевидский Шах Исмаил поручил своему полководцу Реванкули-хану строительство крепости. Она была построена на юго-восточной стороне реки Занги за 7 лет из камня и кирпича. Крепость КРАСИВАЯ, хоть и одноярусная».

Эриванская крепость начала строиться в период Высокого Возрождения. В тот год, когда был создан великий символ материнства – «Мадонна с младенцем» Рафаэля», Леонардо да Винчи завершил работу над «Джокондой», а Микеланджело представил потрясающий образец несгибаемой воли — пятиметровую статую «Давида». В том же 1504-ом году Америго Веспуччи оповестил мир о существовании новой части света, которую потом в его честь назвали Америкой. А в Японии была построена уникальная крепость Мацумото. Судя по путевым заметкам Эвлии Челеби, Эриванская крепость была уникальным образцом средневекового тюркского зодчества на Южном Кавказе. И она могла бы стоять и сегодня, так, как стоит замок Мацумото в Японии, жить своей историей так, как живут великие образцы эпохи высокого возрождения.

Но ее стерли с лица земли в Советской Армении, чтобы расстрелять память об азербайджанской средневековой цивилизации.

Ровно 190 лет назад, именно с 1 октября зловещий оборот приняла судьба азербайджанцев, которые были титульной нацией на исконно тюркских землях своих предков – огузов в той части Южного Кавказа, которая сегодня называется Арменией. После взятия крепости, падения Эриванского ханства, подписания Туркманчайского договора, разнузданно наглого переименования Эриванского и Нахичеванского ханств в Армянскую область, переселения на эти территории армян из Турции и Ирана обозначились первые яростные блики демографической катастрофы азербайджанского народа. Параллельно активизировался процесс накачивания фальсификаций о мнимой древности армян на Южном Кавказе.

Вот что читаем об этом в книге «Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной» британского журналиста и эксперта по Кавказу Томаса де Ваала: «<…> то, что Армения была родиной многих тюркоговорящих мусульман, не вызвало бы удивления у армянского национального героя, великого трубадура XVIII в. Саят-Новы. Большинство сохранившихся его баллад сочинены на азербайджанском, который в то время был лингва-франка на Кавказе.

Однако к XX в. азербайджанцы, на протяжении многих веков жившие в восточной Армении, превратились в безгласных гостей, подвергавшихся дискриминации и вытесненных на социальную обочину. Армяне реализовали свое право на родину за счет этих людей. В 1918-1920 гг. десятки тысяч азербайджанцев были изгнаны из Зангезура. В 1940-х гг. еще десятки тысяч были депортированы в Азербайджан, чтобы освободить место для армянских репатриантов. Во время последней этнической чистки в 1988-1989 гг. избавились и от оставшихся».

В этом контексте уместно развернуть информационное поле официальной статистики касательно упомянутых де Ваалом 1918-1920 годов. То было время правления дашнаков. Период, который наступил после распада Закавказского сейма и искусственного образования Армянской республики – административной единицы без политического центра с крохотной территорией в 9 тыс кв. км. Вот тогда-то и вынудили правительство АДР уступить армянам средневековый азербайджанский город Ираван. Несмотря на такой щедрый дар, дашнаки сразу обрушились агрессивной этнической чисткой на коренных жителей. 208 азербайджанских сел были полностью разрушены и их население истреблено. Вот почему к этому времени численность населения Армении снизилась до 720 тыс. человек с 1 млн 1000 чел. в 1913 г.! Это означает, что 280 тыс. азербайджанцев были подвергнуты геноциду. Сама цифра сообщает не только о факте, но и масштабах демографической катастрофы азербайджанского народа на его исконной территории! Следовательно, произошла ТРАГЕДИЯ, РАВНАЯ ХОЛОКОСТУ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ПЯТИ СТРАНАХ ЕВРОПЫ БЫЛИ ИСТРЕБЛЕНЫ 1 МИЛЛИОН ЕВРЕЕВ, А В ОДНОЙ АРМЕНИИ ЗА ДВА ГОДА — 280 ТЫС. АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ.

В ноябре 1920-го года на Южном Кавказе ВПЕРВЫЕ появилось армянское государство. Произошло это по воле большевиков. Под юрисдикцию новообразованной Армянская ССР были переданы шесть уездов Эриванской губернии, а также приграничные области Грузии и аннексированный у Турции район Амасия.

Принудительное соседство с новоявленной республикой обернулось для Азербайджана ожесточенной ползучей аннексией. 1 декабря 1920 года территории Зангезурского и Нахичеванского уездов, общей площадью 9800 кв.км, были объявлены частью Советской Армении. В 1922 году азербайджанские Дилижан и Гейча (ныне Севан) стали армянскими. В 1960-80-е гг. Армянская ССР вновь расширила свою территорию за счет азербайджанских земель уже Кедабекского и Казахского районов.

Вот она – печальная статистика: на 1 января 1920 года территория Азербайджанской Демократической Республики составляла 113,9 тыс. кв. км. Сегодня общая площадь суверенной Азербайджанской Республики — 86,6 тыс.кв.км. Простая арифметика показывает, что из 29.743 тыс. кв. км. Республики Армения 27,3 тыс. кв км. подарены ей Азербайджаном. Между тем, у экстремистского крыла воинствующего армянства «совести муки по сердцу не скачут». Увы…