Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев стал победителем прошедших в хорватской столице Загребе соревнований Гран-при.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях наш спортсмен, состязавшийся в весовой категории 73 килограмм, победив всех своих соперников, поднялся на высшую ступень пьедестала почета международных соревнований. Наш дзюдоист последовательно одержал победу над представителями Хорватии, Италии, Японии, Бразилии и Швеции.

В честь нашего спортсмена – победителя турнира Гран-при прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был поднят государственный флаг.

На турнире участвуют 249 дзюдоистов из 47 стран.