Испанская полиция применила использует резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме в Каталонии. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на Sky News, на улицах города слышны звуки от многочисленных выстрелов, после чего люди начали разбегаться.

Сообщается, что для разгона голосующих также применяются шумовые гранаты.

Очевидцы утверждают, что видели людей в крови. Полицейские выставляют железные барьеры у избирательных участков.

В ходе столкновений с полицейскими пострадали несколько человек. Об этом сообщает El Pais. К месту событий прибыли медики.

El Periodico сообщает о 13 пострадавших. Позже департамент здравоохранения региона сообщил о 38 пострадавших.

Отмечается, что 35 из них получили лёгкие ранения, еще трое — средней тяжести. Также пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов. Правоохранительные органы Каталонии отказались выполнять постановление Конституционного суда Испании о противодействии проведению референдума в регионе. Об этом сообщает издание El Pais. Отмечается, что каталонские сотрудники полиции не мешают голосованию, но следят за правопорядком в местах его проведения. В свою очередь испанское правительство обвинило каталонских правоохранителей в политической предвзятости и невыполнении профессиональных обязательств. — Национальной полиции и гражданской гвардии придётся действовать. Каталонская полиция поставила политические критерии выше профессиональных. Мы вынуждены делать то, чего бы не хотели, — заявил журналистам официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло.

La Policia Nacional disparant bales de goma de forma indiscriminada als voltants Ramon Llull. Escenes de pànic i ferits. #MésDemocràcia pic.twitter.com/z1AwE0C4ZD — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 1 октября 2017 г.

La poli surt disparant pic.twitter.com/4RyFWkaq3X — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 1 октября 2017 г.