Вице-премьер Турции Реджеп Акдаг призвал граждан подключиться к кампании по сбору помощи для мусульман народности Рохинья из штата Аракан в Мьянме.

«Правительство Турции продолжает оказывать помощь мусульманам-рохинья. Ждем поддержки и от населения. Призываю граждан сделать для Аракана все, что в силах», — сказал агентству «Анадолу» Акдаг.

Вице-премьер напомнил, что кампанию по сбору помощи для мусульман-рохинья из Аракана по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы турецкого правительства Бинали Йылдырыма проводят Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), Турецкое общество Красного полумесяца и Фонд религии Турции.

Политик отметил, что побывал в лагерях для мусульман-рохинья в городе Кокс-Базар в Бангладеш и лично ознакомился с плачевным положением беженцев. «На данный момент турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) распределяется горячий обед среди беженцев в Кокс-Базаре. Также продолжается строительство лагеря для них. Турция делает все возможное, чтобы остановить насилие в отношении мусульманского населения Мьянмы»,- сказал он.

Атаки на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы усилились 25 августа и предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками». Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась. Число жителей провинции Аракан, бежавших в Бангладеш, превысило 518 тысяч.