Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года из-за референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает российский интернет-портал «Лента.ру» со ссылкой на Marca.

Руководство испанской Ла Лиги пригрозило «Барселоне», представляющей столицу Каталонии, исключением из числа участников чемпионата, если область отделится от королевства. ФИФА рассматривает это как незаконное вмешательство политических сил в футбол, что является нарушением правил организации.

В связи с этим федерация не исключает возможность отстранения сборной Испании от всех турниров, проводимых под ее эгидой, в том числе чемпионата мира-2018.