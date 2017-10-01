С воскресенья, 1 октября, белорусские гостиницы, курорты и арендодатели обязаны сообщать в Министерство внутренних дел о проживающих у них иностранных гражданах или лиц без гражданства.

Как сообщалось на сайте местного МВД, с 1 октября вступили в силу поправки в закон от 4 января 2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

По новой норме, гостиницы, санатории и оздоровительные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые сдают в аренду жилые помещения, должны в течение трех часов уведомить МВД о том, что к ним заселился иностранец. Информацию о нем можно будет передать с помощью информационных системы ведомства или с помощью портала госуслуг. Также информацию можно предоставить в отделение МВД.