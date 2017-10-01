Немецкая порноактриса Лена Никтро стала титульным спонсором футбольного клуба «Обервюрцбах». Об этом сообщает российский интернет-сайт «Лента.ру» со ссылкой на Bild.

«Обервюрцбах» выступает в шестом по силе дивизионе национального чемпионата. Отмечается, что на игровых майках команды появятся имя Никтро и адрес ее сайта.

«Мы собрали сумасшедший состав, и поэтому нам хотелось сделать что-нибудь совсем сумасшедшее. И тогда мы решили, что нам нужен горячий спонсор», — заявил спортивный директор команды Торстен Нельц.