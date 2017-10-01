Северная Корея пригрозила США ядерной катастрофой, если страна продолжит свою санкционную политику. Об этом говорится в заявлении представителя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое сегодня распространило агентство ЦТАК. В документе подчёркивается также, что все силы Северной Кореи находятся в полной боевой готовности.

— Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня, — говорится в заявлении, которое цитирует «Лайф».