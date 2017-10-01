По словам Азимовой, скорее всего, данный институт будет создан на основе страхового пула и будет действовать в виде фонда, в состав которого войдут действующие в стране страховые компании [их в стране 22]. Фонд, наряду с курированием этой сферы, займется также разработкой новых страховых продуктов.

«Мы также собираем данные для оценки рисков в сфере агрострахования, чтобы в следующему году подготовить первые страховые продукты», — добавила она. Как отметила собеседник агентства, правительство Азербайджана склонно использовать турецкую модель агрострахования, которая называется TARSIM. В рамках работ над проектом IFC ищет наиболее приемлемые варианты для внедрения этой модели в Азербайджане. Азербайджан сотрудничает с IFC с 1995 года. За это время корпорация предоставила стране кредиты на 473 миллиона долларов для реализации 56 проектов.