Актёр Алек Болдуин вновь появился в эфире шоу Saturday Night Live в образе главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на интернет-издание The Hill.

В новой передаче упомянули все наиболее актуальные темы последнего времени, связанные с Трампом. Это и его перепалка с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном, и конфликт с игроками Национальной футбольной лиги, и недовольство властями Пуэрто-Рико.

Пародировать будущего президента Болдуин начал ещё во время предвыборной гонки в 2016 году. При этом, по словам актёра, поначалу он хотел отказаться от предложения «мимикрировать под Трампа», поскольку не чувствовал уважения к политику, но в итоге согласился. Впрочем, именно за пародии на миллиардера уже в сентябре 2017 года Болдуин получилпрестижную премию «Эмми».