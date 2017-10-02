Как было объявлено, Стивен Спилберг, который был продюсером первых трех «Людей в черном», примет непосредственное участие в создании четвертого фильма франшизы. При этом, Спилберг объяснил, что новое кино не станет непосредственным сиквелом «Людей в черном-3». Легендарный режиссер намерен создать спин-офф, то есть фильм, основанный на ответвлении от основного сюжета. Информацию распространяет издание 7Дней.

Спилберг сообщил, что в его картине вряд ли появятся персонажи, полюбившиеся зрителям по первым трем фильмам — агенты Кей (которого играл Томми Ли Джонс) и Джей (Уилл Смит). Как рассказал режиссер, он собирается ввести в свое кино новых героев, которые с не меньшим энтузиазмом будут улаживать сложные межгалактические конфликты.

Между прочим, Спилберг поделился любопытной информацией: оказывается, продюсеры сначала хотели отдать роль агента Джей в первоначальной трилогии вовсе не Уиллу Смиту. Главным претендентом на эту роль был актер Крис О’Доннелл, больше всего известный по роли Робина в двух фильмах о Бэтмене. Однако режиссеру первого из фильмов — Барри Соннефилду — Крис совершенно не понравился. И тот пошел на хитрость: потихоньку убедил актера, что у фильма не слишком радужные перспективы. В итоге О’Доннелл сам отказался от роли, и она досталась Смиту. Кому именно доверят главные роли в новом фильме, который должен выйти на экраны в мае 2019-го, создатели пока держат в тайне.