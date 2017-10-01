Италия намерена прекратить аккредитацию северокорейского посла для оказания давления на КНДР. Об этом глава итальянского МИД Анджелино Альфано заявил в интервью газете La Repubblicca.

«Мы приняли окончательное решение отозвать аккредитацию посла Корейской Народно-Демократической Республики. Посол должен покинуть Италию», — заявил Альфано (цитата по РБК).

Объясняя решение, он сослался на продолжающиеся ракетные и ядерные КНДР. Альфано подчеркнул, что «Италия, возглавляющая Комитет по санкциям Совета Безопасности, призывает международное сообщество поддерживать давление на режим».