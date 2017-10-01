Министр обороны Польши Антоний Мацеревич в эфире телеканала TVP заявил о том, что официальная Варшава готова разместить на территории страны две американские дивизии. Именно такое количество военных США обеспечит успешность обороны.

— Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно, — сказал Мацеревич, которого цитирует «Лайф».

По мнению министра, такое количество американских военных не будет противоречить международным обязательствам, поскольку в документе «НАТО — Россия» говорится о большей численности американских и натовских войск, которые не могут находиться на территории Польши.